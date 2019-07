"Réseau de la CIA" démantelé en Iran : 17 arrestations, des peines de mort prononcées

Les autorités iraniennes ont indiqué lundi avoir arrêté, entre mars 2018 et mars 2019, 17 personnes travaillant pour le compte de la CIA, dont plusieurs ont été condamnées à mort pour espionnage.

Dix-sept Iraniens ont été arrêtés entre mars 2018 et mars 2019 dans le cadre du démantèlement d'un "réseau d'espions" de la CIA, et plusieurs d'entre eux ont été condamnés à mort, a annoncé lundi 22 juillet le ministère iranien du Renseignement, cité par la télévision nationale.

"Ceux qui ont délibérément trahi leur pays ont été remis à la justice. Certains ont été condamnés à mort et d'autres à de longues peines de prison", a déclaré à la presse le chef du contre-espionnage au ministère, dont l'identité n'a pas été révélée. Le démantèlement d'un "réseau d'espions" agissant pour le compte des États-Unis avait été annoncé par Téhéran le 18 juin dernier.

Les suspects étaient employés "dans des secteurs sensibles" ou dans des activités privées liées à ces secteurs, a-t-il dit sans fournir de précisions. Les suspects agissaient indépendamment les uns des autres, a-t-il ajouté, sans préciser combien avaient été condamnés à mort.

Certains avaient été recrutés en tombant dans un "piège" tendu par la CIA alors qu'ils étaient en quête de visas pour se rendre aux États-Unis, selon le responsable iranien.

"Certains ont été approchés alors qu'ils faisaient leur demande de visa, d'autres avaient déjà des visas mais ont été soumis à la pression de la CIA au moment de leur renouvellement", a-t-il dit.

Cette annonce intervient dans un contexte explosif entre l'Iran et les États-Unis, un an après le retrait américain de l'accord international sur le nucléaire iranien, et au moment où les tensions s'aggravent chaque jour dans le Golfe.

