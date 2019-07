Ici l'Europe

Karima Delli : "L'écologie ne doit pas être un gadget"

Karima Delli, eurodéputée du groupe des Verts et présidente de la Commission "Transports et Tourisme" au Parlement européen nous fait part de ses doutes sur l’élection d’Ursula Von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Elle craint que le "green deal" proposé par la présidente n'aille pas au-delà de l'effet d'annonce. Karima Delli nous annonce par ailleurs qu’elle souhaite imposer une taxe kérosène et une vraie transition écologique.