Les députés approuvent la ratification du controversé traité de libre-échange UE-Canada

Des Français manifestent contre le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada (Ceta), le 16 juillet à Paris. Philippe Lopez, AFP

Les députés ont voté mardi en faveur de la ratification du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada (Ceta). Ses détracteurs jugent contradictoire avec les engagements écologiques, sanitaires et sociaux de Paris et Bruxelles.