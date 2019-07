Arles fête ses 50 ans de photographie

Comme chaque été, la ville d’Arles, dans le sud de la France, se transforme en capitale mondiale de la photographie et accueille plus de 140 000 visiteurs. Les Rencontres d'Arles fêtent cette année leurs 50 ans. En un demi-siècle, plus de 1 200 expositions y ont été organisées. À cette occasion, Louise Dupont est allée rencontrer la photographe grecque Evangelia Kranioti.