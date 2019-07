Nouvelle panne de courant géante au Venezuela

De nombreux États vénézuéliens ainsi que la capitale Caracas étaient plongés dans le noir depuis lundi soir à la suite d'une nouvelle panne d'électricité. Le gouvernement de Nicolas Maduro dénonce une "attaque électromagnétique".

Le Venezuela une fois encore plongé dans le noir. Au moins 14 États et la capitale Caracas ont été touchés lundi 22 juillet par une importante panne électrique, une première depuis mars dernier.

Le ministre de l'Information, Jorge Rodriguez, a imputé la panne à une "attaque électromagnétique visant à nuire au système de production hydroélectrique", sans donner davantage d'éléments. Il a précisé que les autorités œuvraient à rétablir le courant.

La panne de courant a commencé à Caracas à 20 h 41 GMT (21 h 41 en France), a constaté l'AFP, et a affecté entre autres la distribution d'eau, les services de transports publics et les liaisons téléphoniques. Les feux de signalisation étaient hors service lundi dans la capitale vénézuélienne, provoquant des embouteillages importants, de même que les terminaux de paiements, indispensables dans un pays touché par l'hyperinflation où l'argent liquide et notamment les "grosses" coupures, les dernières encore utiles, se font rares. Plus tôt dans la journée, des flots de piétons ont envahi les trottoirs après la fermeture du métro.

"Ils essayent de cacher l'ampleur de la tragédie en rationnant tout le pays, mais l'échec saute aux yeux : ils ont détruit le système électrique et n'ont pas de solutions," a réagi sur Twitter le chef de l'opposition Juan Guaido. Faute d'investissement et de travail de maintenance dans un pays en crise économique, le réseau électrique vénézuélien est désuet, dénoncent régulièrement l'opposition au président Nicolas Maduro et des experts électriques.

Le dirigeant socialiste, dont la légitimité est contestée par les États-Unis et de nombreux pays occidentaux, a attribué les précédentes pannes électriques à des "actes de sabotage" coordonnés par Washington.

Cette panne survient dans un contexte diplomatique tendu avec les États-Unis, que Caracas a accusé lundi d'avoir violé son espace aérien avec un "avion espion". La veille, des responsables militaires américains avaient dénoncé le fait qu'un avion de combat vénézuélien s'était approché vendredi de très près d'un avion américain, de façon "agressive" et "dangereuse", au-dessus de la mer des Caraïbes, qualifiant la manœuvre de "non professionnelle".

