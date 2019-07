Coupes budgétaires au Brésil : les universités en première ligne

Par : Pierre LE DUFF | Laura DAMASE

Au Brésil, six mois après son entrée en fonction et comme promis pendant la campagne électorale, le gouvernement de Jair Bolsonaro a entrepris une cure d'austérité pour réduire les dépenses publiques. Le secteur de l'éducation, et en particulier les universités, que Jair Bolsonaro et son gouvernement d'extrême droite accusent d'être infiltrés par l'idéologie gauchiste, sont dans le viseur, au grand dam des étudiants. Reportage de Pierre Le Duff et Laura Damase.