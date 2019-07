Le gouverneur de Porto Rico cède face à la rue et annonce sa démission

Les manifestations géantes à Porto Rico ont eu raison de Ricardo Rossello, le gouverneur de cette île caribéenne épinglé pour ses propos homophobes et misogynes. Il a annoncé sa démission qui prendra effet le 2 août.

Alors que dizaines de milliers de manifestants ont défilé contre lui depuis quinze jours à Porto Rico, Ricardo Rossello a fini par craquer. Le gouverneur de la petite île des Caraïbes, empêtré dans un scandale mêlant propos homophobes, sexistes et corruption, a annoncé jeudi 25 juillet sa démission.

"Après avoir entendu les accusations et discuté avec ma famille [...] j'ai pris la décision suivante de manière désintéressée : aujourd'hui je vous annonce que je démissionnerai du poste de gouverneur avec effet au vendredi 2 août à 17 h", a déclaré Ricardo Rossello dans une vidéo diffusée par le gouvernement.

Así fue la renuncia del Gobernador de #PuertoRico Ricardo Rosselló. Renuncia efectiva “a partir del 2 de agosto, a las 5 de la tarde”. Sus palabras 👇🏻@NTN24 @NTN24ve pic.twitter.com/N9c82f4d68 Idania Chirinos (@IdaniaChirinos) July 25, 2019

Face aux manifestations s'indignant de ses propos offensants sur les femmes, les homosexuels et les victimes de l'ouragan Maria, Ricardo Rossello avait déjà annoncé, dimanche, qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat en novembre 2020 et qu'il quitterait la direction de son parti. "J'ai commis des erreurs et j'ai présenté des excuses", avait-il déclaré dans une vidéo sur Facebook.

Blagues misogynes et homophobes

Porto Rico est secoué depuis mi-juillet par les révélations du Centre de journalisme d'investigation sur le contenu de conversations entre le gouverneur et onze hauts responsables locaux sur la messagerie Telegram. Selon des extraits publiés par le journal El Nuevo Dia, ces hommes y échangent blagues misogynes et commentaires homophobes, notamment visant le chanteur Ricky Martin.

Le président américain Donald Trump, dont les relations sont très tendues avec le démocrate Ricardo Rossello, s'est invité dans l'affaire. "C'est un gouverneur horrible", a-t-il estimé lundi.

