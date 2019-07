L'Europe dans tous ses États

Les Roumains mobilisés contre la corruption (partie 2)

Johan BODIN | Luke BROWN Par : Caroline DE CAMARET

Membre de l’UE depuis douze ans, la Roumanie, a vu son État de droit remis en cause depuis que l’homme fort du Parti social-démocrate au pouvoir, Liviu Dragnea, a été condamné à trois ans et demi de prison pour emplois fictifs. La tentative du gouvernement de reformer la justice pour amnistier les faits de corruption a réveillé la société civile et débouché sur des manifestations monstres. À la suite des élections européennes qui ont vu la victoire de l’opposition, nous revisitons ce pays.