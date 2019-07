Piratage de la banque Capital one, vol des données de 106 millions de clients

Le siège de Capital One Financial, à New York, le 17 avril. Johannes Eisele, AFP

La banque américaine Capital One Financial a annoncé, lundi, que des données personnelles de 106 millions de ses clients américains et canadiens avaient été volées. La hackeuse présumée, qui s'est servie d'une faille, a été arrêtée.