Entre Kandahar et Herat, explosion meurtrière d'un autocar

Le 9 février 2019 à Kandahar, ville près de laquelle a eu lieu l'attaque du 31 juillet 2019. Javed Tanveer, AFP

Un bus circulant, mercredi, entre Kandahar et Herat, en Afghanistan, a sauté sur une bombe placée au bord de la route. Plus de 30 personnes, "essentiellement des femmes et des enfants" ont été tuées. Un acte que les autorités attribuent aux Taliban.