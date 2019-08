Transferts : Arsenal officialise l'arrivée de l'Ivoirien Nicolas Pépé

L'Ivoirien du Lille OSC Nicolas Pépé découvrira bien la Premier League la saison prochaine. L'attaquant des Éléphants a été recruté par le club anglais d'Arsenal, qui a annoncé son arrivée jeudi après-midi.

C'est désormais officiel. L'attaquant ivoirien Nicolas Pépé (24 ans), qui évoluait depuis deux ans à Lille, s'est engagé à Arsenal pour une durée non communiquée, selon les deux clubs qui ont officialisé, jeudi 1er août, le transfert d'un montant record pour les Gunners.

Selon des sources proches du dossier, le club londonien a déboursé 80 millions d'euros hors bonus pour attirer l'ailier droit qui avait inscrit 22 buts et délivré 11 passes décisives la saison dernière en Ligue 1 avec le Losc. Arsenal a simplement évoqué un "transfert record" pour le club, alors que Pépé devient le joueur africain le plus cher de l'histoire.

Au milieu de stars comme Aubameyang, Özil, champion du monde en 2014 avec l'Allemagne, Lacazette, ou encore Mkhitaryan, Pépé va devoir assumer son nouveau statut.

"Je suis bluffé par sa capacité à accélérer et à changer de rythme dans les transitions, offensives ou défensives. Il est très fort. Physiquement aussi, il a de la bouteille. Il est capable de répéter les efforts dans un espace temps réduit", a loué Didier Drogba, la légende ivoirienne, avant la CAN-2019.

Les yeux doux de l'entraîneur de Naples Carlo Ancelotti et la perspective de disputer la Ligue des champions avec le vice-champion d'Italie n'auront donc pas suffi à convaincre la pépite ivoirienne de rejoindre la Campanie.

Replacer les Gunners en C1

À la place, c'est un autre défi tout aussi immense qui attend l'attaquant ivoirien: replacer Arsenal, finaliste malheureux de la Ligue Europa contre Chelsea (4-1) fin mai, en Ligue des champions, la compétition reine du football européen, que les Gunners ne disputeront pas pour la troisième saison consécutive.

Loin des ses plus belles saisons au coeur des années 2000 avec l'entraîneur français Arsène Wenger (finale de la C1 en 2006), Arsenal n'a plus remporté le Championnat depuis 2004 et a même été éjecté du top 4 les deux saisons précédentes.

Avec Emery comme entraîneur pour sa deuxième saison, la Ligue Europa constituera un premier objectif, puisque le vainqueur de la C3 est automatiquement reversé en C1 l'année suivante. Mais une place dans le Big Four de Premier League, championnat le plus lucratif et le plus relevé au monde, marquerait le retour d'Arsenal aux affaires.

Pour Lille, qui a anticipé le départ de Pépé en recrutant les attaquants américain Timothy Weah et nigérian Victor Osimhen, ces 80 millions d'euros constituent également un record. Le club nordiste avait acheté le joueur pour 10 millions à Angers à l'été 2017 et un contrat de cinq ans.

Le Losc a fait sauter la banque jeudi puisqu'il a aussi officialisé le départ de l'attaquant portugais Rafael Leão à l'AC Milan pour 35 millions d'euros, plus 20% du montant de sa revente.

