Manchester City remporte la Community Shield aux tirs au but face à Liverpool

Comme en 2018, Manchester City commence bien la saison en remportant la Supercoupe d'Angleterre de football, meme si les Citizens ont dû recourir aux tirs au but face à Liverpool dimanche à Wembley.

Et de quatre pour Manchester City. Après avoir remporté le Championnat, la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue en 2019, les Mancuniens ont gagné la Community Shield, la Supercoupe d’Angleterre de football, face à Liverpool. Les Citizens l’ont emporté aux tirs au but (1-1, 5 tab à 4) dimanche 4 aout à Wembley.

L'an passé déjà, Manchester City avait commencé par un succès lors de ce traditionnel lever de rideau de la saison. Le premier d'une longue série, puisque les hommes de Pep Guardiola étaient ensuite devenu le premier club anglais à remporter trois titres nationaux, la meme année.

C'est donc leur grand rival du dernier exercice, Liverpool, qu'ils ont retrouvé, en qualité de 2e de Premier League, quelques mois après leur lutte palpitante pour le titre de champion.

Les choses ont d'abord mal débuté pour les Citizens qui ont perdu Leroy Sané sur blessure dès la 11e minute. L'ailier allemand est sorti en boitant après un contact avec Trent Alexander-Arnold. Mais les hommes de Pep Guardiola ont vite effacé cette contrariété, en ouvrant la marque grâce à l'ancien des Reds, Raheem Sterling, superbement servi par David Silva (1-0, 12e).

Dans la foulée, Mohamed Salah a répondu en se débarrassant d'Oleksandr Zinchenko sur le côté droit, mais sa frappe a ensuite trouvé le poteau (15e).

En deuxième période, l'attaquant égyptien a de nouveau touché du bois. Des Reds décidément pas vernis, puisque juste avant cette occasion une frappe de Virgil Van Dijk a heurté la barre avant de retomber sur la ligne (57e).

Bravo décisif

A défaut d'égaliser, le défenseur s'est montré décisif quelques minutes plus tard en revenant sur Raheem Sterling parti en contre et en quête d'un doublé (61e). Mais surtout en adressant une passe décisive pour Joël Matip, auteur d'une égalisation logique (1-1, 77e), tant les joueurs de Jürgen Klopp ont dominé cette période.

Dans les ultimes minutes, Salah a cru donner la victoire aux siens de la tête, mais Kyle Walker est venu sauver en déviant la balle du bout du pied (90+2). Puis Claudio Bravo a réussi un dernier arrêt face à Xherdan Shaqiri (90+4).

Au cours des tirs au but disputés dans la foulée, le gardien de City a de nouveau été déterminant en stoppant la tentative de Georginio Wijnaldum (5 tab à 4).

City s'offre un sixième Community Shield et une entame de saison parfaite. De leur côté, les vainqueurs de la dernière Ligue des champions, auront une autre occasion de glaner un titre, le 14 août lors de la Supercoupe d'Europe face à Chelsea, vainqueur de la Ligue Europa.

Avec AFP