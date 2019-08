L'Entretien

Mohamed El Hacen Lebatt : "Au Soudan, il y aura sans doute des accords dans l’accord"

Mohamed El Hacen Lebatt, médiateur de l'Union africaine (UA) pour le Soudan, revient sur l’accord conclu dimanche 4 août entre les militaires et les meneurs de la contestation au Soudan, après plus de sept mois de manifestations. Le texte, signé après une médiation de l'UA et de l'Éthiopie, prévoit la création d’un Conseil souverain composé de cinq militaires et de six civils, qui devra mener la transition pendant trois ans. Son application soulève toutefois des questions.