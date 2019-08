Premier sauvetage en Méditerranée pour l'Ocean Viking

L'Ocean Viking, le nouveau navire de SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), a secouru vendredi 85 migrants, tandis que 121 autres sont par ailleurs toujours bloqués sur l'Open Arms, que l'Italie et Malte refusent d'accueillir.

L'Ocean Viking, le nouveau navire de SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), a accompli sa première mission. Le bateau humanitaire a secouru, vendredi 9 août, 85 migrants dérivant en mer Méditerranée.

L'embarcation de ces derniers, partie de Libye, avait été repérée jeudi soir par un avion de l'opération européenne Sophia, mais l'Ocean Viking, à peine arrivé dans la zone des secours, avait dû interrompre ses recherches dans la nuit.

Ce n'est qu'à la faveur du jour que le grand navire rouge a trouvé la petite embarcation, à bord de laquelle les migrants ont applaudi à l'approche des secouristes.

Au total, le navire humanitaire a recueilli 85 personnes à bord, dont cinq femmes et quatre enfants. Le plus jeune a seulement un an. Les secouristes restaient en alerte, à la recherche d'une autre embarcation partie en même temps que la première.

Matteo Salvini reste ferme

Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui a fait éclater jeudi la coalition populiste en Italie, a immédiatement adressé un courrier au gouvernement de la Norvège, dont le navire bat pavillon.

"L'Italie n'est pas juridiquement tenue, ni disposée à accueillir, les immigrés clandestins non identifiés se trouvant à bord de l'Ocean Viking", a-t-il écrit.

Le ministre italien tient le même discours envers les 121 migrants bloqués à bord du navire humanitaire Open Arms, qui fait quasiment toujours du sur-place au large de l'île italienne de Lampedusa.

