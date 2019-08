Glissement de terrain meurtrier en Chine, après le passage du typhon Lekima

Des bâtiments endommagés à Wenling, une ville de la province du Zhejiang, après le passage du typhon Lekima en Chine, le 10 août 2019. STR, AFP

Le typhon Lekima a violemment frappé l'est de la Chine, samedi, soufflant des vents violents et déversant des pluies torrentielles. Au moins 13 personnes sont mortes et 16 sont portées disparues suite à l'effondrement d'un barrage naturel.