SOS Méditerranée : "La Norvège ne se laissera pas influencer par la diplomatie"

L’Ocean Viking, affrété par SOS Méditerranée et MSF, a secouru entre vendredi et dimanche 251 migrants dans la Méditerranée centrale, à plus de 100 km des côtes libyennes. Les deux ONG sont désormais à la recherche d'un port de débarquement.

PUBLICITÉ Lire la suite

Médécins sans frontières (MSF) et SOS Méditerranée ont repris les missions de sauvetage de migrants en mer huit mois après la fin de leurs activités en décembre 2018. Gibraltar et le Panama avaient retiré leur pavillon à l’Aquarius, l’ancien navire suite aux pressions du gouvernement italien. C’est l’Ocean Viking, le navire humanitaire affreté à nouveau par les deux ONG, qui a pris le relais. Parti de Marseille dimanche 4 août, le nouveau navire qui bat pavillon norvègien a secouru lors de ses deux premières sorties dans les matinées du vendredi 9 et du samedi 10 août, 170 personnes de différentes nationalités dont un enfant de moins d’un an. Dimanche 11 août, un troisième sauvetage de 81 personnes a eu lieu. Frédéric Penard, directeur des opérations de SOS Méditerannée France, revient sur la mission de sauvetage de ce nouveau bateau.

France 24 : Comment se sont déroulées les deux premières opérations qui ont eu lieu ce week-end ?

Frédéric Penard : Ce sont des opérations qui ont eu lieu à plus de 100 km des côtes libyennes. Nous avons été alertés par un avion européen qui a repéré la première embarcation. Le scénario a été le même lors du deuxième sauvetage. l’Ocean Viking a donc pu se rapprocher d’une zone et repérer les deux embarcations en caoutchouc. Les personnes étaient à la dérive depuis plus de 48 heures au milieu de la Méditerannée centrale dans les eaux internationales.

De quelles origines sont les migrants qui se trouvent à bord ?

Sur les 170 personnes secourues, nous avons des gens d’Afrique de l’Ouest et de l’Est. Il y a beaucoup de Soudanais. Il y a aussi de nombreux mineurs dont certains sont non accompagnés. Nous avons un enfant de moins d’un an. Il n’y a pas d’urgence médicale en tant que tel. Ces gens sont pris en charge médicalement et humanitairement à bord du navire.

L’Ocean Viking a pris le relais de l’Aquarius qui a arrêté ses activités en décembre 2018. Ce nouveau bateau bat pavillon norvégien. Comment s’est fait ce choix ?

On ne choisit pas son pavillon. On a essayé de chercher le navire avant toute chose. Pour des raisons financières, des raisons de capacité, c’est l’Ocean Viking qui a retenu notre attention. Et dans tous les critères, il y avait évidemment celui du pavillon.

L’Aquarius avait été obligé d’arrêter ses missions de sauvetage en mer suite aux retraits des pavillon de Gibraltar, puis du Panama. En quoi cela sera différent avec la Norvège pour l’Ocean Viking ?

Les retraits de pavillon ou les menaces de retrait de pavillon dans le passé pour l’Aquarius ont été faits suite à des pressions diplomatiques. On pense que la Norvège ne se laissera pas influencer par ce genre de pression. C’est aussi un pays qui a une longue tradition maritime. La Norvège comme beaucoup de pays heureusement est très respectueuse des conventions maritimes. Elle attache de l’importance aux droits et à la légalité des choses. On n’a pas d’inquiétude dans ce sens.

Comment se passera le débarquement des migrants sauvés en mer ?

Nous allons demander l’assistance des autorités maritimes comme on l’a toujours fait. On espère que les États européens prendront les choses au sérieux et trouveront une solution rapide pour pouvoir effectivement désigner le plus rapidement un port de débarquement. Un navire n’est pas un endroit pour gérer des situations compliquées. C’est une solution d’urgence d’être à bord d’un navire de sauvetage. L'Union européenne doit s’organiser pour fournir une solution de débarquement le plus tôt possible comme le prévoient les conventions maritimes. C’est l’enjeu.