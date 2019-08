À Hong Kong, des milliers de militants prodémocratie continuent de défier les autorités

Des milliers de manifestants étaient de retour dans les rues de Hong Kong, dimanche après-midi, bravant chaleur, humidité et surtout la police qui n'a pas autorisé les défilés pour ce dixième week-end de mobilisation d'affilée.

Dimanche 11 août, en début d'après-midi, des manifestants prodémocratie se sont rassemblés au cœur de Victoria Park, à Hong Kong, d'où ils ont entamé une marche non autorisée par la police.

"Nous sommes encore là (...) et nous verrons si nous avons envie de marcher plus tard", déclare une manifestante de 25 ans qui se présente simplement sous son nom, Wong. "Que le rassemblement soit illégal ne nous inquiète pas beaucoup (...). Ce ne serait pas bon pour Hong Kong que tout le monde ait peur et que personne n'ose descendre dans la rue."

La police a autorisé le rassemblement dans le Victoria Park mais pas la marche prévue à partir de là en direction de l'est de l'île de Hong Kong.

Les manifestants adoptent ce week-end la stratégie "du chat et de la souris" pour essayer de minimiser les confrontations directes avec la police. "Notre objectif est d'éviter les blessures, le sang et les arrestations", explique un étudiant de 17 ans qui se trouvait à Victoria Park et dont le nom de famille est Chan.

Trois revendications principales

Samedi soir, la police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes et arrêté 16 personnes, mais les manifestants sont parvenus dans l'ensemble à éviter des confrontations musclées comme celles qui ont eu lieu ces dernières semaines.

Les autorités ont aussi refusé une deuxième manifestation qui a débuté également dimanche après-midi avec plusieurs milliers de participants, nombreux vêtus de noir, casques jaunes sur la tête, dans le quartier ouvrier de Sham Shui Po, à Kowloon.

Parallèlement, un sit-in se poursuivait pour le troisième jour d'affilée à l'aéroport international de Hong Kong. Les centaines de manifestants présents espèrent ainsi rallier à leur cause les visiteurs étrangers qui débarquent dans l'ex-colonie britannique.

"L'objectif, c'est d'occuper différents quartiers de la ville pour montrer que Hong Kong tout entier est mobilisé contre l'exécutif et que leurs revendications concernent absolument tout le monde", explique Antoine Védeilhé, correspondant de France 24 à Hong Kong.

Les militants prodémocratie demandent l'élection d'un successeur de Carrie Lam, la cheffe de l'exécutif, au suffrage universel direct, et non sa désignation par Pékin, comme c'est le cas actuellement.

Ils exigent aussi une enquête sur les violences dont ils accusent la police, ainsi que l'abandon pur et simple du projet de loi controversé de l'exécutif hongkongais pro-Pékin qui voulait autoriser les extraditions vers la Chine.

