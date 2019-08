Le chanteur ivoirien DJ Arafat décède après un accident de la route à Abidjan

De son vrai nom Houon Ange Didier, le chanteur ivoirien DJ Arafat est mort, lundi, des suites de ses blessures, après un accident de la circulation survenu dans la nuit à Abidjan.

Le chanteur ivoirien DJ Arafat, star du coupé-décalé, est mort, lundi 12 août, à 33 ans, des suites d'un accident de la circulation survenu dans la nuit, a annoncé la Radio-Télévision publique ivoirienne (RTI). Selon des messages et des photos qui circulent sur les réseaux sociaux, il pilotait une moto avant de percuter violemment la voiture d'une journaliste de Radio Côte d'Ivoire.

[Nécrologie]🇨🇮 Décès de l'artiste DJ ARAFAT de son vrai nom Houon Ange Didier ce lundi 12 août à 8 heures, des suites d'un accident de la circulation qui s'est produit dans la nuit du dimanche 11 août à Abidjan.#RTIinfo @RTIOfficiel pic.twitter.com/GRxkh531Vg RTI Info (@RTI_info) August 12, 2019

À l'annonce de son accident, des dizaines de fans s'étaient réunis autour de la polyclinique des Deux-plateaux, à Abidjan, où le chanteur était hospitalisé. La confirmation de sa mort a entraîné une déferlante d'hommages sur les réseaus sociaux.

Le ministre ivoirien de la Culture Maurice Kouakou Bandaman a présenté "ses condoléances à la famille et aux mélomanes", ajoutant que des dispositions seront prises pour "un hommage à l'artiste", selon un communiqué diffusé par la RTI.

"Meilleur artiste de l'année en 2016 et 2017"

De son vrai nom Ange Didier Huon, le chanteur-compositeur est né le 26 janvier 1986 dans le quartier populaire de Yopougon, dans la capitale économique ivoirienne Abidjan. Il s'est fait connaître en 2003 grâce à son titre "Hommage à Jonathan", extrait de son premier album. Il a ensuite animé les nuits dans plusieurs clubs parisiens et des maquis d'Abidjan, avant de s'installer solidement sur la scène ivoirienne et d'être hissé au rang de star par la jeunesse du pays. DJ Arafat avait été désigné "meilleur artiste de l'année" aux Awards du coupé-décalé en 2016 et 2017.

Interrogé en décembre 2014 par France 24 sur l'origine de son surnom, emprunté à l'ancien président de l'Autorité palestinienne Yasser Arafat, le chanteur expliquait : "J'ai grandi avec des amis libanais qui m'ont attribué ce nom parce qu'ils trouvaient que j'étais un peu trop 'hardcore'".

Avec AFP