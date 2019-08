L'Entretien de l'intelligence économique

Puissances spatiales : l'Europe à la traîne ?

France 24

L'Europe va-t-elle louper le train pour les étoiles ? En retard sur les Américains, et même les Chinois, qui considèrent l'espace comme un marché, les Européens semblent manquer d'ambition et de cohérence. À Washington et Pékin, les entreprises sont sur le pied de guerre pour exploiter l'espace, tandis qu'en Europe, on est toujours à la recherche d'une nouvelle gouvernance spatiale. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Arthur Sauzay, avocat et expert des questions spatiales à l'Institut Montaigne.