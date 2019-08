À Hong Kong, la foule afflue pour une nouvelle mobilisation de masse

Les manifestants prodémocratie ont commencé à se masser dimanche dans un grand parc au cœur de Hong Kong à l'appel du Front civil des droits de l'Homme, qui espère une mobilisation massive et pacifique.

Encore un jour de marche à Hong Kong. La foule a commencé à affluer dimanche 18 août pour un nouveau rassemblement prodémocratie, que les organisateurs souhaitent massif et pacifique. Les manifestants avaient déjà défilé en nombre la veille dans les rues de la région spéciale autonome de Chine.

Principale manifestation du week-end, ce rendez-vous est un véritable test de la détermination des militants prodémocratie comme de celle des autorités pro-Pékin. L'appel à manifester dimanche a été lancé par le Front civil des droits de l'Homme, organisation non violente à l'origine des manifestations géantes de juin et juillet auxquelles ont pris part des centaines de milliers de personnes.

"La marche de dimanche devrait encore rassembler un million de personnes. Le peuple hongkongais ne peut pas être battu", a déclaré sur Facebook la députée prodémocratie Claudia Mo. La police a donné son feu vert à ce rassemblement dans un grand parc de l'île de Hong Kong, mais a interdit aux manifestants de défiler dans la rue. Ce genre d'interdiction a presque systématiquement été ignoré par les manifestants ces dernières semaines, donnant lieu à des heurts avec les forces de l'ordre.

Les autorités justifient ces interdictions par les violences de plus en plus récurrentes lors des cortèges, les manifestants s'en prenant aux commissariats. Le mouvement ne plie pas, malgré l'arrestation de plus de 700 personnes en plus de deux mois de manifestations.

Née en juin du refus d'un projet de loi controversé autorisant les extraditions vers la Chine, la mobilisation a depuis élargi ses revendications pour demander notamment l'avènement d'un véritable suffrage universel, sur fond de crainte d'une ingérence grandissante de Pékin.

"Réprimer la voix du peuple"

Les rassemblements de samedi avaient débuté par une marche de milliers d'enseignants sous une pluie torrentielle pour soutenir le mouvement prodémocratie, en grande partie emmené par de jeunes militants.

Dans l'après-midi, une foule encore plus importante s'est rassemblée pour marcher à Hung Hom et à To Kwa Wan, deux quartiers portuaires populaires auprès des touristes chinois du continent. Certains manifestants s'en sont pris aux locaux de la Fédération des syndicats, une organisation pro-Pékin, les couvrant de graffitis et les bombardant d'œufs.

"Le gouvernement n'a pas encore répondu à une seule revendication et a intensifié la pression policière pour réprimer la voix du peuple", a déclaré à l'AFP un manifestant de 25 ans disant se prénommer Mars. "Si nous ne descendons pas dans la rue, notre avenir, notre prochaine génération sera confrontée à davantage encore de répression", a-t-il ajouté.

Les militants prodémocratie les plus radicaux ont fait face à la police dans le quartier de Mong Kok dans les nouveaux territoires (nord), où de multiples affrontements ont eu lieu ces dernières semaines. Ils ont bloqué des routes et pointé leurs rayons laser sur la police antiémeute, qui a mené quelques charges, dispersant les manifestants qui se sont brièvement rassemblés.

