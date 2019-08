Bande de Gaza : trois Palestiniens tués après de nouveaux tirs de roquettes

Trois Palestiniens ont été tués dimanche dans la bande de Gaza par l'armée israélienne après une série de tirs de roquettes en provenance de l'enclave palestinienne.

PUBLICITÉ Lire la suite

Après plus d'un mois d'accalmie, les violences ont repris entre Israël et la bande de Gaza. Trois Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza après une série de tirs de roquettes en provenance de l'enclave, a annoncé, dimanche 18 août, le ministère de la Santé à Gaza.

Dans la nuit de samedi à dimanche, trois roquettes ont été tirées à partir de la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement armé palestinien Hamas, en direction d'Israël, a rapporté l'armée israélienne.

Deux des trois roquettes ont été interceptées par le dispositif antimissile israélien "Dôme de fer" et des fragments de roquettes se sont abattus sur une résidence de Sdérot, ville située à quelques kilomètres à l'est de la bande de Gaza, selon l'armée et la police israéliennes.

Personne n'a été directement blessé par ces fragments de roquettes, mais quatre civils ont été traités pour des "crises de panique", dont une dame de 76 ans évacuée à l'hôpital, selon les secours israéliens. En représailles à ces frappes, l'armée israélienne a annoncé avoir tiré à partir d'un hélicoptère et d'un char en direction de "suspects armés de Gaza s'approchant de la barrière" séparant Israël de l'enclave palestinienne.

Le ministère de la Santé à Gaza a dénombré dimanche matin trois morts dans ces frappes israéliennes. Les trois corps, ainsi qu'un blessé, ont été transportés à l'hôpital indonésien de Gaza, selon le ministère.

Premiers tirs de roquettes depuis le 12 juillet

Dans la nuit de vendredi à samedi, une roquette avait été interceptée par le bouclier antimissile israélien. Ce tir de roquette était le premier depuis le 12 juillet en provenance de Gaza, où vivent environ deux millions de Palestiniens.

En représailles, un avion de combat israélien a frappé au moins trois cibles dans la bande de Gaza, selon une source de sécurité palestinienne. L'armée israélienne a pour sa part fait état de deux frappes contre des "cibles souterraines" du Hamas dans le nord et dans le centre de la bande de Gaza.

Si ces tirs de roquettes sont les premiers depuis la mi-juillet, ils surviennent toutefois au terme d'une dizaine de journées de tensions dans l'enclave contrôlée depuis 2007 par le Hamas, ennemi d'Israël. La semaine dernière, Israël avait annoncé avoir déjoué une attaque "importante" à sa frontière avec Gaza en tuant quatre Palestiniens en "uniformes", munis de fusils d'assaut, de lance-roquettes et de grenades et qui tentaient de s'infiltrer côté israélien.

>> À lire aussi : "Tir de roquette : Israël vise le bureau du chef du Hamas à Gaza"

Le Hamas n'avait pas revendiqué cette tentative d'infiltration et les autorités israéliennes n'ont pas précisé l'allégeance de ce commando présumé, mais en ont imputé la responsabilité au mouvement islamiste car ce dernier contrôle la bande de Gaza. Le Hamas et Israël se sont livré trois guerres depuis 2008.

Depuis mars 2018, la bande de Gaza est le théâtre, le long de la barrière frontalière avec Israël, de protestations hebdomadaires généralement accompagnées de violences, pour réclamer notamment la levée du strict blocus israélien imposé depuis plus de dix ans à l'enclave.

Avec AFP