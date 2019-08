Foot européen : le Real Madrid premier leader, le Barça et le PSG punis

Tandis que la Serie A joue les prolongations estivales, la Liga et la Bundesliga ont rejoint la Premier League et la Ligue 1 au programme sportif du week-end. Et avec, déjà, quelques résultats inattendus. Voici le bilan du week-end.

• Ligue 1 : l’OL impressionnant, le PSG et Monaco à la rue

Deux journées et autant de succès convaincants. Après une victoire 3 à 0 en ouverture à Monaco, l’Olympique Lyonnais a profité de sa première à domicile pour corriger Angers : six buts marqués, aucun encaissé et une première place incontestable au classement de la Ligue 1. La journée a en revanche été beaucoup plus compliquée pour le favori du championnat, le PSG, battu dimanche soir par une surprenante équipe de Rennes (2-1).

Du côté des challengers théoriques, c’est la bérézina. Saint-Étienne à domicile a décroché un nul miraculeux contre Brest (1-1), et l’OM n’a toujours pas démarré sa saison en partageant les points avec Nantes (0-0). Le constat est encore plus violent à Monaco, qui a subi un deuxième revers cinglant, cette fois sur le terrain de Metz (3-0). Lille n’a pas fait mieux en laissant filer trois points sur le terrain d’Amiens (1-0). Seul Nice a tenu son rang en allant gagner à Nîmes (1-2), et partage ainsi la tête du classement avec l’OL et le Stade Rennais.

• Premier League : Liverpool et Arsenal en trombes, City accroché

En attendant le duel lundi soir entre Manchester United et Wolverhampton, ils ne sont déjà plus que deux en tête de la Premier League. Arsenal et Liverpool ont profité de la deuxième journée pour continuer leur sans-faute, en disposant respectivement de Burnley (2-1) et de Southampton (1-2). Ils profitent du nul de Manchester City contre Tottenham (2-2) pour prendre deux longueurs d’avance en tête du classement.

En bas de tableau, Chelsea ne parvient toujours pas à décoller. Après une déroute inaugurale face à United, ils ont concédé un nul pas franchement rassurant à domicile, face à Leicester (1-1). Suffisant pour sortir de la zone rouge, mais les Blues, 15e, sont déjà à cinq longueurs de la tête.

• Liga : le Barça plombé d’entrée, le Real premier leader

Entrée en matière frustrante pour le FC Barcelone, tenant du titre en Liga. Pour sa première sortie, le club blaugrana a essuyé un court revers sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (1-0). Rien d’alarmant, alors que la saison débute à peine, même si ses deux principaux rivaux ont engrangé leurs trois premiers points.

L’Atlético a peiné pour se défaire de son voisin Getafe, tandis qu’un autre voisin, le Real Madrid, s’est offert la première place – honorifique – du classement en décrochant un succès probant sur le terrain du Celta Vigo (1-3). À noter également le succès d’entrée du Séville FC à l’Espanyol Barcelone (0-2) et le nul de Valence, à domicile, contre la Real Sociedad (1-1).

• Bundesliga : Dortmund débute par un carton, le Bayern par un accroc

Les challengers du Bayern Munich ont débuté sur les chapeaux de roues en Bundesliga. Au soir de la première journée, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig partagent la tête du classement, à la faveur de leurs cartons respectifs sur Augsbourg (5-1) et Union Berlin (0-4). Wolfsburg, victorieux de Cologne (2-1), a également bien débuté sa campagne.

La reprise s’est en revanche moins bien déroulée pour le septuple champion en titre, le Bayern Munich. Malgré un doublé de l’inoxydable Lewandowski et une grosse domination en deuxième période, les Bavarois ont été accrochés par le Hertha Berlin (2-2).