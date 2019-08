Boris Johnson à Angela Merkel : pas d'accord de Brexit sans suppression du "filet de sécurité"

Angela Merkel et Boris Johnson quittant leur conférence de presse commune, le 21 août 2019, à Berlin.

En visite à Berlin, le premier ministre britannique Boris Johnson a redit mercredi à la chancelière allemande Angela Merkel qu'il n'y aurait pas d'accord pour une sortie ordonnée de Londres de l'UE sans suppression du "filet de sécurité".

Angela Merkel et Boris Johnson n’ont pas levé leurs points de désaccords concernant le Brexit. La Grande-Bretagne "ne peut accepter" en l'état l'accord actuel de divorce avec l'Union européenne, a prévenu mercredi 21 août à Berlin son Premier ministre, qui réclame la suppression du mécanisme controversé de "filet de sécurité".

Cet accord et son mécanisme prévu pour empêcher la création d'une frontière entre Irlande du Nord et République d'Irlande rend le Royaume-Uni "prisonnier" du cadre juridique de l'UE et doit être "supprimé", a déclaré Boris Johnson à la presse.

Angela Merkel a toutefois jugé possible qu'un accord soit trouvé avec Londres dans les trente jours.

