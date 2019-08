Damas reprend le contrôle de la ville stratégique de Khan Cheikhoun

Le régime de Bachar al-Assad a repris mercredi le contrôle de la ville stratégique de Khan Cheikhoun, dans la province d'Idleb, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

PUBLICITÉ Lire la suite

La ville stratégique de Khan Cheikhoun, dans la province d'Idleb (nord-ouest), est désormais sous le contrôle des forces du régime syrien. Ces dernières luttent contre jihadistes et rebelles, a indiqué mercredi 21 août l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

>> À lire aussi : "Dans le nord-ouest de la Syrie, une guerre sans fin"

Elles mènent des opérations de déminage à Khan Cheikhoun et se sont en outre déployées sur les routes tout autour de la ville, a ajouté le directeur de l'Observatoire, Rami Abdel Rahmane.

Idleb, cible des bombardements depuis avril

La majeure partie de la province d'Idleb et des segments des provinces voisines d'Alep, de Hama et de Lattaquié échappent toujours au contrôle de Bachar al-Assad, après huit années de conflit, malgré la reconquête de la majorité du territoire par le régime.

Cette région, dominée par le groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS), ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, et abritant des groupes rebelles proturcs, est la cible depuis fin avril de bombardements quasi quotidiens de Damas et de son allié russe, qui ont tué plus de 880 civils, toujours selon l'OSDH.

Douze civils, dont trois enfants, ont été tués mardi dans des raids contre plusieurs localités du sud-est d'Idleb, rapporte l'ONG basée à Londres. Parmi eux, neuf civils ont péri dans des frappes russes.

Avec AFP