Selon Bolsonaro, le Brésil n'a pas les moyens de combattre les feux en Amazonie

Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a déclaré, jeudi, que son gouvernement n'avait pas les moyens de lutter contre les incendies dans la forêt amazonienne. Il soupçonne par ailleurs les ONG d'être à l'origine de ces feux pour le discréditer.

PUBLICITÉ Lire la suite

Alors que la forêt amazonienne est lentement consumée par des incendies, le président brésilien, Jair Bolsonaro, a laissé entendre jeudi 22 août, lors d'un discours retransmis sur Facebook, que son gouvernement n'avait pas les moyens de les éteindre. Le gouvernement a ouvert une enquête sur ces feux, a indiqué le chef de l'État.

Il est également revenu sur ses accusations à l'encontre des Organisations non gouvernementales (ONG) qu'il a accusées la veille d'avoir déclenché des feux de forêt en Amazonie dans le but, a-t-il dit, de nuire à son gouvernement. Ce n'était pas une affirmation, a-t-il dit, en précisant qu'il avait voulu faire part de ses "soupçons".

"Tout indique" que les ONG se rendent en Amazonie pour "mettre le feu" à la forêt, avait déclaré, la veille, le dirigeant d'extrême droite dans une vidéo diffusée en direct via Facebook.

Bolsonaro, qui n'a pas présenté de preuve pour soutenir son propos, a estimé que l'importante baisse des subventions accordées par son gouvernement aux ONG pouvait être un motif de mécontentement et avoir poussé les ONG à agir de la sorte. "On a retiré l'argent aux ONG. Elles recevaient 40 % des subventions venant de l'étranger. Elles ne les ont plus. On a aussi mis fin aux subventions publiques" aux ONG, a-t-il expliqué.

Une hausse de 83 % des incendies

L'Agence spatiale brésilienne (Inpe) dit avoir répertorié 72 843 incendies dans la forêt amazonienne depuis le début de l'année, soit une hausse de 83 % par rapport à la même période l'an dernier et un record depuis qu'elle a commencé à recueillir de telles données en 2013.

La déforestation au Brésil a bondi de 67 % sur un an au cours des sept premiers mois de l'année, a par ailleurs indiqué l'Inpe, dont le travail est attaqué par le gouvernement de Bolsonaro. Des millions de personnes à travers le monde ont fait part sur les réseaux sociaux de leur inquiétude sur l'avenir de la forêt amazonienne. Le principal piège à carbone au monde se trouve à 60 % sur le territoire du Brésil.

Aux yeux d'experts environnementaux, les déclarations de Bolsonaro sont un "écran de fumée" destiné à masquer les mesures engagées par son gouvernement favorisant les investissements agricoles et miniers au détriment des réglementations environnementales.

>> À lire aussi : l’Amazonie, "poumon de la Terre", suffoque sous l’ère Bolsonaro

"La déforestation accrue et les incendies sont les conséquences de la politique anti-environnementale" de Bolsonaro, a déclaré Marcio Astrini, le coordinateur des relations publiques de Greenpeace au Brésil. Un chercheur de l'université de Sao Paulo, spécialiste des questions climatiques, a souligné que les agriculteurs avaient recours au feu pour défricher leurs terres. Il a également attribué la multiplication des incendies au pic de déforestation illicite constaté cette année.

Avec AFP et Reuters