Élément Terre

Vous ne le savez peut-être pas, mais vos ordures voyagent sans doute plus que vous ! Quand vous mettez un emballage en plastique dans la poubelle de recyclage, c’est pour elle le début d’un long périple... Enquête au cœur de circuit du recyclage de nos déchets.

Il y a encore peu de temps, nos déchets recyclables étaient envoyés en Chine, où ils étaient transformés en une nouvelle matière première. Mais en 2018, Pékin a pris une décision radicale et a décidé de ne plus être la poubelle de la planète, interdisant la plupart des importations de plastique et de papier.

Se retrouvant coincés avec leurs déchets, les pays riches se sont donc tournés vers d’autres marchés. Des pays comme la Malaisie et le Vietnam ont rapidement pris le relais. Mais cette situation n’a pas duré longtemps et les pays d’Asie du Sud-Est n’ont pas tardé à fermer leurs frontières, certains renvoyant même des conteneurs remplis de déchets dans leur pays d'origine.

Alors que les pays asiatiques répliquent, quelle sera la prochaine destination de nos déchets ? Les pays développés pourront-ils faire face au manque de débouchés ?

