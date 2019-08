Syrie : les troupes syriennes encerclent un poste d'observation militaire turc près d'Idleb

Les forces syriennes encerclaient, vendredi, un poste d'observation de l'armée turque situé à Morek, près de la province d'Idleb dans le nord-ouest de la Syrie, après avoir conquis plusieurs villages et localités des alentours.

"Les forces du régime encerclent le poste d'observation turc de Morek après avoir conquis les autres localités de cette poche", située à cheval entre les provinces d'Idleb et de Hama, a indiqué l'ONG basée à Londres. Tout ce secteur s'est retrouvé totalement encerclé par les forces gouvernementales quand elles ont repris le contrôle, le 21 août, de la ville de Khan Cheikhoun après le retrait des jihadistes et des rebelles, selon l'OSDH.

#Syrie il s’agit du point d’observation de #Morek les localités autour seraient aussi investies par l’armée syrienne pic.twitter.com/nkNroEwgtT Wassim Nasr (@SimNasr) August 23, 2019

"Le régime a pris le contrôle de toutes les localités et les villages de cette poche encerclée, notamment Kafr Zita et Latamné, sans livrer aucun combat ni faire face à aucune résistance", a précisé à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

"Pas question de fermer ou de déplacer" le poste d'observation de Morek

Soutenant certains groupes rebelles syriens, la Turquie a déployé des forces sur plusieurs postes d'observation à travers les provinces d'Idleb et de Hama. La présidence turque avait déjà averti mercredi qu'il n'était "pas question de fermer ou de déplacer" le poste d'observation de Morek. Tous les postes d'observation "continueront à opérer là où ils sont", avait-elle précisé.

Le régime de Damas et son allié russe bombardent quasi quotidiennement depuis avril la province d'Idleb et les zones voisines des provinces de Hama, Lattaquié et d'Alep, qui sont dominées par les jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda) et abritent aussi des groupes rebelles appuyés par Ankara.

Depuis le 8 août, les forces gouvernementales ont accentué la pression avec une progression au sol, grignotant le territoire des jihadistes et des rebelles.

Déclenchée en 2011 après la répression par le régime de manifestations prodémocratie, la guerre en Syrie s'est complexifiée avec l'implication d'une multitude d'acteurs, faisant plus de 370 000 morts.

