Confusion au G7 sur une initiative française vis-à-vis de l'Iran

Emmanuel Macron a assuré dimanche avoir reçu un mandat du G7 pour adresser un message à l'Iran concernant le dossier du nucléaire, mais Donald Trump a contredit cette annonce, assurant que les États-Unis auraient leur propre initiative.

La confusion règne au G7 à Biarritz, dimanche 25 août, où plusieurs versions se contredisent au sujet d'une initiative française concernant le dossier du nucléaire iranien.

Selon l'Élysée, les dirigeants du G7 ont confié à Emmanuel Macron le rôle de discuter avec l'Iran afin de limiter l'escalade dans la région et "d'adresser un message" à la République islamique, sur la base des échanges de samedi soir en ouverture du sommet de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).

L'objectif des échanges à venir est "d'éviter à tout prix que l'Iran se dote de l'arme nucléaire" et "d'arrêter l'escalade dans la région", a précisé la présidence française.

"On s'est mis d'accord sur ce qu'on va dire sur l'Iran, en commun, il y a un message du G7 sur nos objectifs et le fait qu'on les partage est un élément important, ça évite les divisions ce qui au fond affaiblit tout le monde", a déclaré Emmanuel Macron à TF1/LCI en marge du sommet qui se tient jusqu'à lundi dans la station balnéaire française.

"On est tous d'accord sur deux choses très claires : on ne veut pas que l'Iran puisse avoir la bombe nucléaire et on ne veut pas une escalade et déstabiliser la région", a-t-il ajouté. "On a acté d'une communication commune, ce qui a à mes yeux beaucoup de valeur, et d'une décision d'action qui permet de réconcilier un peu les positions".

Les États-Unis auront leur propre initiative

À cette fin, le chef de l'État français a obtenu, selon l’Élysée, "de pouvoir discuter et adresser un message aux autorités iraniennes sur la base des échanges" qui ont eu lieu lors du dîner dit "informel" en ouverture du G7 (Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Canada, États-Unis), au pied du phare de Biarritz.

Mais cette version est toutefois contestée par le président américain. S’exprimant devant la presse en marge de sa rencontre avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, Donald Trump a démenti avoir "discuté" d’un mandat du G7 à Emmanuel Macron pour parler avec l’Iran. Le président américain a assuré qu’il soutenait la démarche de son homologue français, mais a précisé que les États-Unis auraient leur propre initiative sur cette question.

Signataire de l’accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 entre l’Iran et le groupe 5+1 (États-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni, France et Allemagne), la France tente par tous les moyens de préserver ce texte malgré le retrait unilatéral de Washington et la décision de Téhéran de ne plus respecter certains de ses engagements.

