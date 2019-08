Foot européen : Griezmann brille, le PSG perd des forces

Pour son premier match au Camp Nou, Antoine Griezmann a inscrit un doublé avec le Barça face au Betis Séville (5-2). Le PSG s'est aussi facilement imposé contre Toulouse (4-0), mais Edinson Cavani et Kylian Mbappé se sont blessés.

Liga : Griezmann régale

Antoine Griezmann n’a pas manqué ses débuts sur la pelouse du Camp Nou. Le nouveau joueur du FC Barcelone a inscrit un doublé guidant son équipe vers une large victoire face au Betis Séville (5-2). La rencontre avait pourtant mal démarré pour le Barça avec une ouverture du score de Nabil Fekir (15e), qui a signé son premier but en Espagne. Les Catalans ont alors mis un coup d'accélérateur. Griezmann a permis au Blaugrana de prendre le contrôle du match (41e, 50e), puis ses coéquipiers Carles Perez (56e), Jordi Alba (60e) et Arturo Vidal (77e) ont aggravé la marque. Loren Moron a ensuite réduit le score pour les Andalous (79e). Barcelone se rassure donc et prend ses premiers points de la saison. Avec trois points, il se replace à trois longueurs de la tête occupée par le Séville FC (1er, 6 pts) et l'Atlético Madrid (2e, 6 pts), vainqueur à l'économie de Leganés (1-0) dimanche. Le Real Madrid est troisième (4 pts) freiné samedi par Valladolid (1-1),

Que bonito es marcar en el Camp Nou! Gracias por vuestro apoyo culés, que brillen nuestros colores! 🙌🏻🔵🔴 pic.twitter.com/cva9iowYs8 Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) August 25, 2019

Ligue 1: le PSG se rassure, mais ressort affaibli

Après sa défaite face à Rennes, le PSG s’est repris en battant Toulouse (4-0) au Parc de Princes. Choupo-Moting a inscrit son premier but de la partie (50e,1-0) avant que Goncalves ne dévie une remise de Sarabia dans son propre camp (55e,2-0). Di Maria s'est offert le luxe de rater un penalty (69e) avant le doublé de Choupo-Moting (75e,3-0) et la tête de Marquinhos (83e,4-0) sur corner. Mais l’infirmerie du club parisien s’est remplie lors de ce match. C'est d'abord Edinson Cavani qui a quitté les siens très tôt (10e). L’attaquant uruguayen a levé haut sa jambe droite pour contrôler un ballon aérien mais a senti directement une gêne qui l'a empêché de continuer. Puis c'est Abdou Diallo, recruté cet été à Dortmund, qui est rentré au vestiaire la tête basse avant la pause. Et enfin Mbappé, fauché en pleine course par une douleur à une cuisse à l'heure de jeu (63e). Le PSG revient provisoirement sur le podium (3e, 6 points), à trois points du Stade rennais, qui a enchaîné à Strasbourg (2-0) une troisième victoire en trois matches. En attendant les matches décalés mardi et mercredi de Lyon à Montpellier et de Nice contre Marseille, le Stade Rennais reste dans le fauteuil de leader.

Premier League : City se relance

Manchester City a rebondi à Bournemouth (1-3), après avoir été tenu en échec le weekend dernier par Tottenham. Agüero a ouvert le score dès la 15e minute, puis Sterling a doublé la mise (43e). Le Gallois Harry Wilson, prêté par Liverpool, a ensuite redonné espoir aux "Cherries" d'un incroyable coup franc du gauche (45e+3 ) jusqu'au doublé d’Agüero, très en forme et auteur de son 400e but en carrière, dont 235 avec "City". Avec ce succès, les doubles champions en titre (7 pts) ont repris leur quête d'un triplé et reviennent à deux longueurs de Liverpool (9 pts), seule équipe à trois victoires. Tottenham s’est en revanche effondré contre Newcastle (0-1). En panne d'inspiration, les Spurs se sont fait piéger sur l'une des seules occasions des Magpies. Joelinton, bien servi dans le dos de la défense de Tottenham par Christian Atsu a trompé Hugo Lloris d'une frappe du gauche (27e).

Serie A : un démarrage tranquille pour la Juve

Pour la première journée de Serie A, les deux favoris du championnat, la Juventus et Naples, se sont imposés samedi. Les Turinois ont gagné 0-1 à Parme alors que Naples a été battre la Fiorentina 3-4. Lors de cette rencontre, Franck Ribéry a fait ses premiers pas sous les couleurs de Florence en rentrant à la 78e minute. De leur côté, l'AC Milan et l'AS Rome, deux candidats aux places européennes, ont difficilement commencé leur saison dimanche avec pour les fragiles giallorossi un match nul 3-3 face au Genoa et, côté Milan, une très inquiétante défaite 1-0 contre l'Udinese. Le Torino et l'Atalanta Bergame, autres candidats à l'Europe, se sont eux aussi imposés, respectivement 2-1 face à Sassuolo et 3-2 sur le terrain de la Spal.

Bundesliga : Dortmund dans le fauteuil de leader

Après deux journées, Dortmund est toujours en tête de la Bundesliga grâce à une victoire sur la pelouse du promu Cologne (1-3). Leipzig a aussi enchaîné un deuxième succès en championnat. Les hommes de Julian Nagelsmann se sont imposés contre l'Eintracht Francfort (2-1). Ils partagent la deuxième place du classement avec Fribourg qui s’est imposé sur le terrain de Paderborn (1-3). Wolfsburg a également battu le Herta Berlin (0-3) sur sa pelouse grâce à un penalty de Wout Weghorst (9e,0-1), un but de Josip Bekalo (82e,0-2) et une réalisation du Français Jérôme Roussillon (91e,0-3). Le Bayern Munich, vainqueur des sept derniers championnats, paye son faux pas inaugural (nul 2-2 contre le Hertha) et pointe à la sixième place avec 4 pts, malgré sa victoire convaincante samedi 0-3 à Schalke.