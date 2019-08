Des frappes israéliennes ciblent une position palestinienne prosyrienne au Liban

Dans la nuit de dimanche à lundi, l'aviation israélienne a dirigé des frappes contre un poste militaire appartenant à un groupe palestinien dans une zone du Liban frontalière à la Syrie, selon ce groupe et des médias d'État libanais.

Israël a frappé dans la nuit de dimanche 25 à lundi 26 août la position d'un mouvement palestinien prosyrien et pro-Hezbollah dans l'est du Liban, ont rapporté ce groupe et des médias d'État libanais.

Ces raids aériens surviennent quelques heures après que le mouvement islamiste libanais Hezbollah a menacé Israël de représailles, dans le sillage d'une attaque au drone armé contre son fief à Beyrouth, que l'État hébreu n'a pas confirmée.

Un groupe palestinien proche du régime syrien

"Trois frappes hostiles" ont visé après minuit les alentours de la ville de Qoussaya (est) "où se trouvent des positions militaires du Front populaire pour la libération de la Palestine-Commandement général (FPLP-CG)", a indiqué l'agence de presse libanaise ANI.

"En riposte, des tirs anti-aériens ont eu lieu", a ajouté ANI, sans identifier l'origine de ces tirs.

Il s'agit de frappes israéliennes, a toutefois déclaré le porte-parole du FPLP-CG, Anwar Raja, à la télévision Al-Mayadeen basée à Beyrouth.

Le FPLP-CG est un groupe palestinien proche du régime syrien et du mouvement Hezbollah. Il a des positions dans la vallée de la Békaa (est) et à Naamé, au sud de Beyrouth.

En juillet 2015, un responsable de la sécurité avait indiqué qu'une explosion sur une base du FPLP-CG avait blessé sept personnes. Le groupe palestinien avait accusé Israël d'être derrière le raid.

"Premier acte d'agression" d'Israël au Liban depuis 2006

Dimanche, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a présenté l'attaque de drone armé contre son fief à Beyrouth comme le "premier acte d'agression" d'Israël au Liban depuis la guerre de 2006 entre Israël et le mouvement chiite, qui avait fait 1 200 morts côté libanais et 160 côté israélien.

Israël n'a pas confirmé cette attaque mais a annoncé avoir bombardé samedi soir des cibles en Syrie voisine pour empêcher, selon l'État hébrue, une attaque iranienne de drones contre son territoire.

Considéré par Israël et les États-Unis comme une "organisation terroriste", le puissant mouvement armé du Hezbollah est un acteur politique majeur au Liban. Il intervient en outre dans le conflit en Syrie en soutien au régime, aux côtés de l'Iran, un autre ennemi juré d'Israël.

