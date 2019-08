En Italie, la coalition entre le centre gauche et le M5S est en bonne voie

L'hypothèse d'un gouvernement formé par le Parti démocrate de centre gauche et le Mouvement 5 Étoiles anti-système s'est renforcée lundi soir en Italie. De nouvelles consultations doivent avoir lieu mardi et mercredi.

Près de trois semaines après le dynamitage par le patron de la Ligue (extrême droite) Matteo Salvini de l'alliance instable formée seulement 14 mois plus tôt avec le Mouvement 5 étoiles (M5S), la recomposition du paysage politique semblait en bonne voie en Italie, lundi 26 août.

Le M5S antisystème et le Parti démocrate (PD, centre gauche) semblaient dans la soirée aux portes d'un accord pour former une nouvelle coalition gouvernementale. "Je suis optimiste pour construire cet accord, nous sommes sur la bonne voie. Former un gouvernement est une chose sérieuse", a déclaré Nicola Zingaretti, chef du PD, après avoir rencontré brièvement celui du M5S, Luigi Di Maio.

Le PD a fait un geste en levant son veto à la reconduction de Giuseppe Conte - qui n'est affilié à aucun parti mais proche du M5S - à la présidence du Conseil. En échange, les sociaux-démocrates du PD obtiendraient un remaniement complet de l'équipe gouvernementale.

Le M5S et le PD, qui se sont vivement opposés depuis les élections législatives de l'an passé, sont à la recherche d'un compromis leur évitant de revenir devant les électeurs à la faveur d'élections anticipées souhaitées par le chef de la Ligue, Matteo Salvini.

Fronde au M5S

Giuseppe Conte, qui participait au sommet du G7 à Biarritz, est revenu à Rome pour une réunion dans la soirée avec Luigi Di Maio et Nicola Zingaretti dans le but de régler les derniers détails d'un accord. La nouvelle coalition pourrait formellement arriver au pouvoir en début de semaine prochaine. Une nouvelle réunion entre les deux formations devait se tenir mardi.

Le président italien Sergio Mattarella doit lui rencontrer mardi les représentants des petits partis. Il recevra mercredi les dirigeants du M5S et du PD. Seul le chef de l'État est habilité à dissoudre le Parlement et à convoquer des élections anticipées, ce qu'il fera si aucun accord de gouvernement n'est conclu.

Les positions du M5S et du PD convergent sur une réduction du nombre de parlementaires (ramenés à 600 contre près de 950) et un programme économique attentif aux plus faibles et respectueux de l’environnement. Mais au sein du M5S, fondé sur le rejet de la vieille classe politique et traversé de courants eurosceptiques ou marqués à gauche, les dissensions sont fortes. Une partie des Cinq Étoiles refuse un mariage avec le parti de l'ex-président du Conseil Matteo Renzi, leur ennemi juré.

Matteo Salvini dénonce les discussions

Le M5S a toutefois peu d’alternatives : même s'il reste le premier parti au Parlement en vertu des législatives de 2018 (32 % des voix), il a perdu énormément de terrain, avec seulement 17 % des voix aux dernières élections européennes, et retourner aux urnes serait suicidaire.

La Ligue, craignant d'avoir échoué à provoquer des élections anticipées et ainsi de se retrouver sur la touche, a tenté en vain de relancer sa coalition gouvernementale avec le M5S. Matteo Salvini a organisé lundi une conférence de presse pour dénoncer les discussions PD-M5S. "Vous pouvez fuir les élections pendant un mois, deux mois ou une année, mais vous ne pouvez pas fuir perpétuellement", a-t-il prévenu. "Ceux qui ont peur du jugement des Italiens n'ont pas la conscience tranquille", a-t-il ajouté.

Avec AFP et Reuters