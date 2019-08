Mexique : au moins 25 morts dans l'attaque et l'incendie d'un bar dans l'État de Veracruz

Au moins 25 personnes ont été tuées dans l'attaque et l'incendie criminel d'un bar de nuit de la ville de Coatzacoalcos, dans l’État mexicain de Veracruz, l'une des régions les plus touchées par la violence liée au trafic de drogue.

PUBLICITÉ Lire la suite

Au moins 25 personnes ont été tuées et 13 blessées dans l'attaque d'un bar de nuit de la ville de Coatzacoalcos, dans l'État de Veracruz, dans l’est du Mexique, selon un bilan provisoire dévoilé, mercredi 28 août, par la police locale sur son compte Twitter.

Selon des survivants interrogés par l'AFP, huit hommes ont fait irruption dans le bar Caballo Blanco (Le cheval blanc) avec des bidons d'essence dont ils ont aspergé différentes parties du lieu avant d'y mettre le feu et de déclencher un incendie. Les médias locaux avaient d'abord évoqué des cocktails molotov.

📰#SSPInforma: Se reportan al momento 25 personas fallecidas, 16 hombres y 9 mujeres, 13 personas heridas, mismas que reciben atención médica, tras ataque al “Bar Caballo Blanco” en Coatzacoalcos.



Se mantiene operativo coordinado con Fuerzas Federales para dar con los agresores. SSP Veracruz (@SP_Veracruz) August 28, 2019

Une enquête a été ouverte par le parquet de Veracruz, l'une des régions du Mexique les plus touchées par la violence liée au trafic de drogue.

Cette attaque "ne restera pas impunie", a twitté le gouverneur de l'État de Veracruz, Cuitláhuac García. "Nous ne tolérons pas les groupes criminels", a-t-il ajouté.

Cet État est l’une des régions les plus violentes du pays, en raison de sa situation au bord du golfe du Mexique qui la place sur une des principales routes d'exportation de drogue vers les États-Unis. On y recense également de nombreux enlèvements, y compris de migrants. En 2018, plus de 34 000 homicides avaient été enregistré dans le pays, un triste record.

Avec AFP