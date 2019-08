Le président italien charge de nouveau Giuseppe Conte de former un gouvernement

Le président italien Sergio Mattarella a chargé, jeudi, Giuseppe Conte de former un nouveau gouvernement de coalition entre le Mouvement 5 Etoiles et le Parti démocrate.

Giuseppe Conte, président du Conseil italien, démissionnaire depuis l'éclatement de la coalition formée par le Mouvement 5 Étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue d'extrême droite, a de nouveau été chargé, jeudi 29 août, par le président, Sergio Mattarella, de former un gouvernement en Italie entre le M5S et le Parti démocrate.

Le M5S a de son côté conclu mercredi un nouvel accord avec le Parti démocrate de centre gauche prévoyant la reconduction de Giuseppe Conte, un proche du M5S, à la tête de l'exécutif.

Les deux formations doivent maintenant tomber d'accord sur le programme et la composition de leur futur gouvernement.

Préparer le budget 2020

Lors d'une allocution devant la presse, Giuseppe Conte a promis de travailler au plus vite à la répartition des ministères.

"Dans les prochains jours, je reviendrai voir le président de la République (...) et lui soumettrai mes propositions pour les ministres", a-t-il déclaré, ajoutant que son gouvernement devrait immédiatement s'atteler à préparer le budget 2020.

Une tâche d'autant plus urgente que l'Italie pourrait subir, en application d'engagements pris auprès de la Commission européenne, une hausse automatique de la TVA dès le mois de janvier si elle ne parvient pas à trouver par d'autres moyens les 23 milliards d'euros de recettes attendues de cette hausse.

Réagissant à cette annonce, le commissaire européen et conservateur allemand Günther Oettinger a salué jeudi la possible formation d'un gouvernement pro-européen en Italie. Sur les ondes de la radio SWR, celui-ci a dit que Bruxelles était "prêt à tout faire pour faciliter la tâche du nouveau gouvernement italien quand il prendra ses fonctions".

