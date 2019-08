L'ouragan Dorian se renforce davantage et menace la Floride

Un restaurant de Floride, à Cocoa Beach, propose des ravitaillements à l'approche de l'ouragan Dorian, le 30 août 2019. Mark Wilson, AFP

La Floride et les Bahamas se préparent à l'arrivée de l'ouragan Dorian, qui s'est renforcé, passant en catégorie 4 sur une échelle de 5. Les autorités craignent qu'il ne soit mortel et appelle les habitants à la plus grande vigilance.