Salomé Zourabichvili : "Le désir d’Europe de la Géorgie n’est pas nouveau"

Dans cet entretien, Salomé Zourabichvili, première femme présidente de la Géorgie, déclare qu’elle souhaiter se rapprocher le plus possible de l’Europe et de ses normes. Elle évoque une "frustration" des Géorgiens vis-à-vis de la Russie. Salomé Zourabichvili s’inquiète, par ailleurs, du mauvais exemple pour la démocratie parlementaire donné par le Royaume-Uni de Boris Johnson.