Missiles antichars tirés par le Hezbollah vers le nord d'Israël qui a riposté

L’armée israélienne a affirmé dimanche avoir riposté après des tirs de missiles antichars du Hezbollah lancés depuis le Liban vers le nord d’Israël, dans un contexte de tensions exacerbées entre ces deux pays voisins.

Des missiles antichars ont été tirés dimanche 1er septembre depuis le Liban vers le village d'Avivim, dans le nord d'Israël, a indiqué l'armée israélienne, alors que la tension a grimpé ces derniers jours entre les deux pays voisins. L'armée israélienne a également affirmé mener des frappes dans le sud du Liban en représailles à ces tirs ayant touché des cibles sur son territoire.

Dans le même temps, le Hezbollah libanais a annoncé avoir "détruit" un véhicule de l'armée israélienne dans le secteur d'Avivim, et a fait état de "morts et des blessés", selon la chaîne Al-Manar, organe de la formation chiite.

"Des missiles antichars ont été tirés depuis le Liban vers une base et des véhicules militaires. Des cibles ont été touchées. (L'armée) riposte avec des tirs vers la source de ces frappes et cible le sud du Liban", a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué. Elle a précisé un peu plus tard qu'elle ne comptait aucune victime dans ses rangs.

L'armée israélienne a tiré "plus de 40 roquettes" de type incendiaire ou des munitions à fragmentation sur les environs de trois villages dans le sud du Liban, a indiqué dimanche l'armée libanaise sur son site internet. "Les forces de l'occupation israélienne ont visé les environs des localités de Maroun al-Ras, Aïtaroun et Yaroun avec plus de 40 roquettes à fragmentation ou incendiaire, ce qui a provoqué des incendies" dans ces secteurs boisés, d'après le communiqué de l'armée.

L'armée a également demandé à la population vivant à 4 kilomètres à l'intérieur de la frontière libanaise de rester chez elle et d'ouvrir les abris antibombes.

Selon l'agence nationale de presse libanaise ANI, "les périphéries de la localité de Maroun al-Ras dans le secteur de Bint Jbeil sont la cible de bombardements de l'ennemi israélien qui se poursuivent de manière sporadique". Cette localité libanaise se trouve juste en face du village israélien d'Avivim.

Tensions entre Israël et le Hezbollah

Ces échanges de tirs interviennent sur fond de tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah libanais qui a accusé la semaine dernière l'État hébreu d'avoir mené des frappes de drones dans son bastion de la banlieue sud de Beyrouth. Une "attaque" présentée par le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah comme "le premier acte d'agression" d'Israël au Liban depuis la guerre de 2006. Le président libanais Michel Aoun avait de son côté évoqué une "déclaration de guerre".

"La situation est certes dégradée entre Israël et le Hezbollah, mais d’abord cette riposte était annoncée par le chef du Hezbollah suite à l’attaque au drone israélienne, ensuite il n’y a pas eu mort d’homme du côté israélien, ce qui pousse à penser qu’il n’ y aura pas de réplique au-delà de ce qu’ on a vu aujourd’hui de la part des Israéliens, c’est à dire un bombardement sur une position du Hezbollah au Liban", analyse Sofia Amara, correspondante de France 24 au Liban.

Dimanche, le Premier ministre libanais Saad Hariri s'est entretenu par téléphone avec le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et avec Emmanuel Bonne, conseiller du président français Emmanuel Macron.

La Force intérimaire de l'ONU a de son côté appellé à "la plus grande retenue".

Avec AFP et Reuters