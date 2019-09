Une centaine de militantes au Trocadéro pour dénoncer le "100e féminicide" de l'année

Une centaine de militantes du collectif #NousToutes se sont rassemblées devant la Tour Eiffel, le 1er septembre, pour dénoncer le 100e féminicide de l'année 2019. Zakaria Abdelkafi, AFP

Une centaine de militantes se sont rassemblées dimanche devant la Tour Eiffel pour dénoncer le "100e féminicide" de l'année 2019 et réclamer un budget plus important pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles.