US Open : le tenant du titre Novak Djokovic abandonne en 8e de finale

Comme en 2016, lors de leur dernière rencontre, Stan Wawrinka a battu Novak Djokovic à l'US Open, mais cette fois sur abandon du tenant du titre en 8e de finale. Le Serbe, blessé à l'épaule, a jeté l'éponge alors qu'il était mené par le Suisse.

Novak Djokovic ne conservera pas son titre à l’US Open. Le Serbe a abandonné dimanche 1er septembre lors de son 8e de finale face à Stan Wawrinka. Blessé à l'épaule gauche depuis deux semaines, il a jeté l'éponge, alors qu'il avait perdu les deux premiers sets 6-4, 7-5, et q'il était mené dans le troisième 2-1 par le Suisse (24e mondial).

"Je ne veux pas parler de mes blessures. Je l'ai déjà dit, je m'y tiens. J'ai abandonné et je vous ai dit que c'était à cause de l'épaule gauche. Il n'y a plus rien à en dire", a-t-il réagi après ce match, tout en ajoutant que "la saison n’[était] pas terminée".

Les deux joueurs ne s'étaient plus rencontrés depuis la finale en 2016 remportée par Stan Wawrinka. "Ce n'est jamais comme ça qu'on veut terminer un match. Mais je jouais un super tennis et je suis content d'être de retour", a déclaré le Vaudois, qui a notamment été opéré à un genou et a été longtemps absent.

En ce qui concerne Djokovic, il a ajouté : "j'ai vu des signes qu'il avait des problèmes. Mais la plupart du temps, j'étais concentré sur moi, parce que je sais à quel point il peut se battre. Je sais parfaitement qu'il peut revenir, même s'il ne se sent pas bien sur le court", a ajouté le Suisse en soulignant avoir été "surpris" de voir son adversaire abandonner.

Vers une demi-finale Wawrinka-Federer?

Wawrinka affrontera en quarts le Russe Daniil Medvedev avec, en perspective, une demi-finale contre Roger Federer. Ce dernier s’est qualifié dimanche pour son treizième quart de finale de l'US Open sans inquiétude. Le numéro 3 mondial avait perdu un set en début de partie lors de ses deux premiers tours, avant de maîtriser de la tête et des épaules au 3e tour le Britannique Daniel Evans 6-2, 6-2, 6-1 en 1h20. Il s'est montré encore plus sévère face au Belge, David Goffin, qu'il a balayé 6-2, 6-2, 6-0 en 1h19. Federer jouera, à 38 ans contre Grigor Dimitrov (78e), son 56e quart de finale de Grand Chelem, un record.

Chez les femmes, Serena Williams s'est elle aussi qualifiée, en battant la Croate Petra Martic (22e) 6-3, 6-4. Sans surprise, mais pas sans frayeur, puisque l'Américaine s'est tordu la cheville droite, qu'elle a rapidement fait bander. Elle atteint les quarts de finale de l'US Open pour la seizième fois, vingt ans après avoir remporté le premier de ses six titres new yorkais.

Stellar Serena



The six-time singles champion defeats Martic in straight sets and scores her 99th career victory in Flushing Meadows.@serenawilliams | #USOpen pic.twitter.com/9wTdfvAOJT US Open Tennis (@usopen) September 1, 2019

