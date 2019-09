En Inde, la difficile reconnaissance des violences sexuelles

Par : Clara LECOMTE | Alban ALVAREZ | Philomène REMY | Thomas DENIS

Automne 2018 : #MeToo arrive en Inde. Il aura fallu un an pour que ce mouvement de libération de la parole des femmes fasse son chemin depuis les États-Unis, en passant par l'Europe. En Inde, il secoue le milieu du cinéma et des médias. Acteurs, politiciens et journalistes se retrouvent accusés harcèlement ou d'agression sexuelle. Si les révélations se multiplient dans les grandes villes, dans les campagnes, les notions mêmes de consentement et de harcèlement restent méconnues... Reportage.