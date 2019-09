Grenelle des violences conjugales : abris d'urgence, bracelet, formation des policiers...

Édouard Philippe, a annoncé, mardi, des mesures pour venir en aide aux victimes de violences conjugales en France, dont des places supplémentaires d'hébergement, le bracelet anti-rapprochement et la généralisation du dépôt de plainte à l'hôpital.

Le gouvernement va mobiliser cinq millions d'euros pour créer, à partir du 1er janvier 2020, mille nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence destinées aux femmes victimes de violences conjugales, a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe, mardi 3 septembre, dans le cadre de l'ouverture du "Grenelle" consacré à la lutte contre ces violences.

Ces places, qui s'ajouteront aux quelque 5 000 existantes, se déclineront en 250 places "dans les centres d'hébergement d'urgence, pour assurer des mises en sécurité immédiates", et 750 places de "logement temporaire", pour des périodes comprises entre six mois et un an, a précisé le Premier ministre.

La première urgence, c’est de protéger les femmes victimes de violences conjugales en leur assurant une mise à l’abri rapide.



Édouard Philippe a, en outre, évoqué sa volonté de voir "bracelet anti-rapprochement soit très largement mis en place", et ce "dès cette année". Cet outil "inamovible", qui "a aussi fait ses preuves en Espagne depuis 2004", est porté par le conjoint et est "connecté à un récepteur porté par la femme. Et dès qu'un rapprochement illicite est détecté, les forces de l'ordre sont alertées" pour agir.

Plusieurs projets de loi ont en effet été déposés pour sa mise en place, y compris "avant toute condamnation" dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une ordonnance de protection.

Porter plainte à l'hôpital

Le gouvernement va également "généraliser la possibilité de porter plainte à l'hôpital" pour les victimes, une mesure qui sera valide "à partir du 25 novembre", date de la fin de ce Grenelle, a précisé le Premier ministre. "Quand une femme se rend aux urgences pour coups et blessures, c'est déjà suffisamment pénible. Si elle doit retourner chez elle avant de porter plainte, elle retrouvera son conjoint qui risque de la menacer", a fait savoir le chef du gouvernement.

Sur le plan judiciaire, des "procureurs référents spécialisés" dans les violences conjugales seront identifiés "dans les 172 tribunaux de France métropolitaine et outre-mer". De plus, des chambres d'urgence seront expérimentées, "pour que les dossiers soient traités en 15 jours avec une meilleure articulation des différents acteurs judiciaires. La première expérimentation aura lieu à Créteil", a précisé le chef du gouvernement à Matignon.

Quand une femme se rend aux urgences pour coups et blessures, c’est déjà suffisamment pénible sans devoir retourner chez elle avant de porter plainte.



Audit de commissariats et gendarmeries

Un audit de plusieurs centaines de commissariats et gendarmeries concernant l'accueil des victimes sera mis en place.

Édouard Philippe ouvrait ces discussions devant quelque 80 invités - responsables associatifs, acteurs de terrain, policiers, gendarmes, magistrats ou avocats -, plus de dix membres du gouvernement, dont Marlène Schiappa (Égalité femmes-hommes), Nicole Belloubet (Justice) et Christophe Castaner (Intérieur), qui devraient animer des "ateliers" sur la prévention des violences, la "mise à l'abri et l'accompagnement" des victimes, ou la "sanction" des auteurs violents.

