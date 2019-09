Le photographe de mode allemand Peter Lindbergh est décédé

Le photographe de mode Peter Lindbergh, connu pour ses clichés en noir et blanc de stars, est mort mardi à l'âge de 74 ans.

C’est l’un des plus grands noms de la photographie de mode. L’Allemand Peter Lindbergh, mondialement connu pour ses portraits en noir et blanc de stars et de mannequins, est décédé à l’âge de 74 ans.

Peter Lindbergh, né en 1944 à Leszno en Pologne, a collaboré avec de nombreuses revues de mode et a participé à un grand nombre de publicités, faisant de ses clichés des images iconiques du monde de la mode.

Peter Lindbergh, photographe de mode réaliste et fan de Giacometti. (1944-2019)

