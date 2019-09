Pour Boris Johnson, le Royaume-Uni doit "sortir de l'UE le 31 octobre"

Alors que les députés britanniques souhaitent un nouveau report du Brexit de trois mois, le Premier ministre Boris Johnson a martelé jeudi que le Royaume-Uni devait quitter l'Union européenne le 31 octobre.

Boris Johnson persiste et signe. En déplacement dans le Yorkshire, le Premier ministre britannique a martelé qu'un nouveau report du Brexit n'était pas souhaitable. Une déclaration qui prend le contrepied de la loi votée mercredi par les députés britanniques lui imposant de demander à l'Union européenne un nouveau report de trois mois.

"Nous devons sortir de l'UE le 31 octobre", la date prévue pour le Brexit, a répété Boris Johnson, s'exprimant devant des policiers du Yorkshire.

Interrogé sur la possibilité de demander un nouveau report à Bruxelles, le locataire du 10 Downing Street a répondu : "Plutôt crever ['I'd rather be dead in a ditch']. Cela ne mène absolument à rien. Quel sens aurait un nouveau report ?"

Six semaines après son arrivée au pouvoir, Boris Johnson a essuyé cette semaine une série de revers spectaculaires à la Chambre des communes, où l'alliance des "anti-No deal" a fait passer une proposition de loi le contraignant à demander un nouveau report de trois mois du Brexit s'il ne conclut pas un accord avec l'Union européenne d'ici à la mi-octobre et rejetant pour l'heure son appel à des élections anticipées le 15 octobre.

AFP et Reuters