En Afghanistan, le (petit) salaire de la peur des policiers

France 24

Par : Sonia GHEZALI | Margaux BENN

L'Afghanistan est en guerre depuis quarante et un ans. Chassés en 2001 par une intervention militaire menée par les États-Unis, les Taliban sont engagés dans des discussions de paix avec Washington et pourraient reprendre le pouvoir. En attendant, la violence a atteint de nouveaux sommets, avec des attaques menées par les Taliban ou le groupe État islamique. Peu formés et mal payés, ce sont les policiers qui payent le plus lourd tribut, avec 30 à 40 tués chaque jour.