À l'Affiche !

Woody Allen : "Ce n’est pas important si mon film est privé de salles aux États-Unis"

Avec plus de soixante ans de carrière et presque un film par an, il est le réalisateur le plus prolifique du cinéma américain et l’auteur de quelques chefs-d’œuvre. À 83 ans, Woody Allen signe "Un Jour de pluie à New York", projeté en ouverture du Festival du cinéma américain de Deauville vendredi 6 septembre. Woody Allen est l'invité de Vincent Roux.