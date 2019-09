Facebook fait face à une nouvelle enquête antitrust aux États-Unis

Plusieurs États américains ont lancé, vendredi, une enquête sur les pratiques commerciales de Facebook et sur sa gestion des données personnelles. L’investigation vise notamment "la conduite potentiellement anticoncurrentielle" du géant.

Un nouveau front judiciaire s'est ouvert vendredi 6 septembre pour Facebook : une coalition d'États américains, dont New York, a lancé une vaste enquête sur la gestion des données personnelles de ses utilisateurs et ses pratiques commerciales, notamment en matière de publicité.

"Cette enquête se concentre sur la domination de Facebook dans l'industrie (des réseaux sociaux) et la conduite potentiellement anticoncurrentielle qui en résulte", a expliqué Letitia James, procureure générale de l'État de New York.

"Nous aurons recours à tout outil à notre disposition pour déterminer si les agissements de Facebook ont pu mettre en danger les données personnelles des consommateurs, réduisent la qualité des choix qui leur sont proposés ou ont augmenté le prix des publicités", a ajouté cette démocrate.

Amende record de 5 milliards de dollars

Facebook a été condamné fin juillet à une amende record de 5 milliards de dollars par la FTC, l'autorité américaine de régulation des communications, pour ne pas avoir su protéger les données personnelles de ses utilisateurs.

Les acquisitions des messageries Instagram et WhatsApp font également l'objet d'une investigation de la part des autorités fédérales, qui se demandent si elles ont été faites par le groupe de Mark Zuckerberg pour étouffer la concurrence.

Facebook, premier réseau social mondial, a toujours rejeté les accusations de monopole, arguant que les consommateurs ont beaucoup de choix sur la façon d'interagir en ligne.

Google également dans le viseur des autorités fédérales

Outre New York, le Colorado, l'Iowa, le Nebraska, la Caroline du Nord, l'Ohio et le Tennessee sont les autres États concernés, plus la capitale fédérale, Washington.

Cette enquête s'annonce comme la première d'une série d'investigations antitrust des États contre les géants de la Silicon Valley.

"Des procureurs généraux représentant une vaste coalition d'États vont annoncer lundi (prochain) une enquête pour déterminer si de grands groupes technologiques ont eu recours à des pratiques anticoncurrentielles pour étouffer la concurrence, restreindre l'accès (à leurs plateformes) et affecté les consommateurs", a fait savoir vendredi, dans un communiqué, Ken Paxton, le procureur général du Texas, un républicain.

Outre ces enquêtes menées par des États, Facebook et Google sont également dans le viseur des autorités fédérales. Les autorités américaines s'inquiètent du rôle dominant d'une poignée des géants de la tech sur les communications et le commerce.

Avec AFP