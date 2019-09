L'actu en dessin : se mobiliser pour mieux combattre les féminicides

Firoozeh Mozaffari, Cartooning for Peace

Firoozeh a reçu divers prix et récompenses pour ses dessins en Iran et en 2012, elle est l’une des quatre dessinateurs de presse récompensés par Kofi Annan.

Alors que se tenait, en France, un "Grenelle sur les violences conjugales", les féminicides sont dénoncés partout dans le monde. C'est ce qu'illustre cette semaine la dessinatrice iranienne Firoozeh Mozaffari.

Publicité Lire la suite

Les violences faites aux femmes sont trop souvent passées sous silence, engendrant un mal-être poussant parfois jusqu’au suicide. Depuis le 1er janvier 2019, 101 féminicides ont été attestés en France. Sous la pression des associations, le gouvernement a organisé, mardi 3 septembre, un "Grenelle sur les violences conjugales".

Les premières mesures d’urgence sont attendues par les associations et les proches de victimes de féminicides. Plusieurs ateliers vont être instaurés notamment sur la prévention et sur l’accompagnement des femmes. Un numéro de téléphone a été mis en place : le 3919.

>> À lire : Féminicides : quelles solutions à travers le monde ?

Dans l’ouvrage "Place aux femmes !" de la collection Cartooning for Peace aux éditions Gallimard et préfacé par Elisabeth Badinter, les dessinateurs de presse se sont souvent emparés du sujet des femmes pour dénoncer, avec humour, les inégalités et les injustices dont elles sont victimes aux quatre coins du globe.

L'auteure du dessin de presse de cette semaine est Iranienne. Firoozeh Mozaffari a d’abord étudié le design graphique à Téhéran. Elle a travaillé dans divers journaux tels que Shargh, Eternad, Farhikhtegan et sur le site Khabaroline. Elle a reçu divers prix et récompenses pour ses dessins en Iran et en 2012, elle est l’une des quatre dessinateurs de presse récompensés par Kofi Annan.