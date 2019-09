Visa pour l’image distingue le site Disclose pour son enquête sur la guerre au Yémen

Le site d'investigation Disclose a remporté jeudi le Visa d’or de l’Information numérique franceinfo 2019 au festival Visa pour l’image de Perpignan. Le jury a distingué une enquête révélant l’usage d’armes françaises dans la guerre au Yémen.

L’enquête du site Disclose, publiée en avril dernier, avait révélé l’utilisation d’armes françaises dans la guerre au Yémen. Le festival de photojournalisme Visa pour l’image, qui se tient à Perpignan, a récompensé jeudi 5 septembre ce travail d’investigation intitulé "Made in France", en lui décernant le Visa d’or de l’information numérique. Ce prix est soutenu par France Médias Monde, France Télévisions, Radio France et l’Institut national de l’audiovisuel.

"L’équipe de Disclose a mené une enquête remarquable sur les ventes d'armes fabriquées et vendues par la France servant à bombarder le Yémen", a déclaré le président du jury Samuel Bollendorff. "La restitution protéiforme deMade in Francea trouvé son expression sur le web, mélangeant avec justesse, textes, datas et vidéos, soutenues par le travail du photographe Lorenzo Tugnoli".

Le jury, composé de Dimitri Beck (Polka Magazine), Christophe Champin (RFI), Agnès Chauveau (INA), Olivier Laurent (The Washington Post), Benoit Leprince (Le Journal du Dimanche), Lucas Menget (franceinfo) et Eric Scherer (France Télévisions), a distingué ce travail réalisé par Mathias Destal, Geoffrey Livolsi, Lorenzo Tugnoli, Michel Despratx, Aliaume Leroy et Tom Flanery.

Après la publication de leur enquête sur cette toute nouvelle plateforme, plusieurs journalistes de Disclose avaient été convoqués par la DGSI et entendus en audition libre dans le cadre d’une enquête pour "atteinte au secret de la défense nationale".