Mardi politique

Jacqueline Gourault : "Le pluralisme doit exister dans la majorité"

France 24

Suivre | Frederic RIVIERE | Charlotte URIEN-TOMAKA Par : Roselyne FEBVRE

Les 7 et 8 septembre, la République en marche organisait son "campus des territoires". Une version "nouveau monde" des traditionnelles universités d'été. Le parti est en pleine organisation des municipales et cherche des alliés. Le Modem en est-il toujours un ? Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires est l'invitée de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière.