Urgences en France : le blues des blouses blanches

France 24

En France, la grève des urgences reprend ce mercredi, au lendemain du plan de "refondation" du secteur présenté par la ministre de la Santé. Ce dernier, qui écarte toute revalorisation salariale et l'ouverture de nouveaux lits, ne répond pas aux demandes centrales des grévistes. Surcharge de travail, pression budgétaire et administrative... Les raisons du malaise sont multiples. Un sujet sensible, les soignants qui ont accepté de témoigner dans ce reportage souhaitent garder l’anonymat.