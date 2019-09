Le marasme économique pèse lourdement sur la présidentielle tunisienne

Hamdi TLILI Par : Lilia BLAISE

Et si le grand gagnant de l'élection présidentielle tunisienne était l'abstention ? Beaucoup de Tunisiens n'ont plus confiance dans les politiques : le chômage stagne à plus de 15 %, l'économie informelle a progressé jusqu'à représenter presque 30 % de l'économie. Mais, 8 ans après la révolution, les Tunisiens sont libres de s'exprimer et n'hésitent pas à faire entendre sans détours leurs préoccupations et leurs déceptions...